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فن

بينهم كزبرة وحنجرة.. كشف بأسماء مطربي وفرق المهرجانات الممنوعين من الغناء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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شيري نبيل
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بوقف عدد من مطربي وفرق المهرجانات، ومنع التعامل معهم.

صدر القرار من الفنان هاني شاكر، نقيب نقابة المهن الموسيقية في مصر، أمس الاثنين 17 فبراير الجاري.

وضمّ كشف الأسماء 23 اسما لمجموعة من الفرق ومطربي المهرجانات، وهم:

أبو ليلة
الديزل
الزعيم
العصابة
المدفعجية
أوكا وأورتيجا
حسن شاكوش
ريشة كوستا
علي سمارة وأحمد عزت
الدخلاوية
ولاد سليم
حمو بيكا
شواحة
نجوم المهرجانات
علاء فيفتي
عمر كمال
عمرو حاحا
فرقة الصواريخ
فرقة العفاريت
فرقة الكعب العالي
كزبرة وحنجرة
مجدي شطة
وزة مطرية
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