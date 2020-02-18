مرت بظروف صعبة ..زوجة وزير الرياضة تكشف رحلتها مع سرطان الثدي : حبيت زوجى أكتر بعد الأزمة

في مفاجأة مؤثرة ، كشفت زوجة وزير الرياضة أشرف صبحي ، السيدة هند عن تفاصيل رحلتها مع مرض سرطان الثدي قائلة : " كنت مريضة سرطان وحبيت زوجى أكتر بعد الأزمة".





وأضافت هند خلال احتفالية مستشفى بهية بإطلاق مبادرة لجمع تبرعات لمحاربات السرطان، : " مررت بظروف صعبة أثناء مرضي بسرطان الثدى ، ودعمني زوجي وأولادي خلال مرضي بشكل كبير مما ساعدني على التعافي ".





وتابعت: " حبيت زوجى وأولادى أكثر بعد هذا المرض لأنهم طوال الوقت يساندوننى وعندما أقوم بعمل التحاليل بيحفزونى ويؤكدولى ان النتائج ستكون أفضل دائمًا".





وأشارت إلى أن الدكتور أشرف صبحى لا يتذكر فترة مرضها الآن ، لافتة إلى أن كل المرضى سينسون هذه الفترة الصعبة بعد مدة.





واختتمت حديثها قائلة:" الله يختبر صبرنا بالمرض ، ويجب التعامل مع السرطان على انه دور برد والموت مكتوب وليس بالمرض ".





وجاء ذلك خلال حضورها اطلاق مبادرة "هديتك لبهية هتطمنها " بحضور العديد من الاعلاميين منهم هشام سليمان وايمان رياض وعبير الشيخ .



