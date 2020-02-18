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مرأة

لهذه الأسباب الخطيرة.. احذر تناول الخضراوات الورقية غير المطهية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:31 م
الخضورات الورقية
الخضورات الورقية الغير مطهية
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آية التيجي

كشف بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن يمكن للخضراوات الورقية، والتي يزداد استخدامها لعمل السلطة والوجبات الصحية غير المطهية، يمكن أن تزيد من نسبة الإصابة بالأورام السرطانية، وذلك بسبب احتوائها على النترات المكتسبة من التربة.

وأفاد الباحثون المشرفون على البحث، بأن حوالي واحد من كل عشر عينات أشخاص بريطانين تجاوزت الحد الأقصى المسموح به للنترات، والتي لها صلة كبيرة بالإصابة بالأورام السرطانية.

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و تحتوي الخضروات الورقية الغير مطهية على العديد من الفيتامينات، مثل : C و K و A ، إلا ان الخضروات الورقية تحتوي على نسب عالية من النترات، والتي تمتصها الخضروات مع استخدام الأسمدة الصناعية، وبالأخص الخضروات التي يتم زراعتها في الصوب الزجاجية خلال فصل الشتاء.

وتشير الدلائل التي تدور حول آثار استهلاك النترات، إلى أن وجود النترات بمستويات معتدلة في الخضروات الورقية الغير مطهية، يمكن ان يساعد في تقليل ضغط الدم ، ولكنها ضارة عند مآخذ تتجاوز الحدود المسموح بها، وفقا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.


وتعتبر النترات هي مادة  كيميائية موجودة في النباتات والتربة والمياه، ويتركز النترات في الأنسجة النباتية ، لكن الخضروات الورقية الخضراء التي يتم تناولها دون طهيها، يمكن أن تحتوي على كميات عالية نسبيًا والذي يمكن ان يتسبب في الإصابة بأمراض السرطان، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير الأبحاث، إلى أن تراكم النترات بكميات كبيرة في التربة يمكن ان يتسرب الى الخضروات الورقية الغير مطهية، قد يكون له صلة خاصة بسرطان المعدة والأمعاء.

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