عاجل.. تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجرى تنفيذ نحو 140 ألف شقة لمحدودى الدخل فى 4 مدن جديدة، من بينها 23 ألف وحدة سكنية بالصعيد، وذلك ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأوضح حسن، أن وحدات الصعيد توجد فى محافظتى المنيا وأسيوط ، وتنقسم إلى 11928 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، و 10848 وحدة فى المنيا الجديدة.



