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اقتصاد

عاجل.. تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:35 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجرى تنفيذ نحو 140 ألف شقة لمحدودى الدخل فى 4 مدن جديدة، من بينها 23 ألف وحدة سكنية بالصعيد، وذلك ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأوضح حسن، أن وحدات الصعيد توجد فى محافظتى المنيا وأسيوط ، وتنقسم إلى 11928 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، و 10848 وحدة فى المنيا الجديدة.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم تنفيذ حوالى 38880 شقة بمدينة بدر ، وكذا 77424 وحدة بمدينة حدائق أكتوبر.
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