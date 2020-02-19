نصائح قبل شراء قطع غيار لسيارتك

كثيرا ما نحتاج لشراء قطع غيار لسياراتنا خصوصا عند صيانتها خارج الوكيل لذا سنعرض عليكم بعض النصائح قبل شراء أي قطع غيار خاصة بالسيارة لنضمن لكم عملية شراء سهلة وكيفية اختيار قطع جيدة لسياراتكم لأن ذلك سينعكس علي أداء السيارة وإطالة عمرها الافتراضي.





نصائح قبل شراء قطع غيار السيارة







اهتماما بك عزيزي القارئ نوجه إليك نصائح قبل شراء قطع غيار سيارة يجب أولا التأكد من أن القطعة التى ترغب فى تغييرها غير صالحة للاستخدام مرة أخرى لذلك يتطلب منك الكشف عليها لأنه من الممكن أن يكون بها عطل بسيط ولا تحتاج إلى تغيير بل تحتاج صيانة فقط وحينها تصبح القطعة أفضل من شراء قطعة جديدة.











طرق تحديد قطع الغيار

لتحمي نفسك من التعرض إلى عمليات الغش أو إهدار أموال كثيرة أثناء صيانة السيارة نعرض عليك طرق تحديد قطع الغيار التي ترغب في تغييرها يجب أولا التأكد أن العطل منها والتأكد من أن تلك القطعة قابلة للصيانة أو لا وبالتالي اتخاذ قرار تغيير تلك القطعة من عدمه وهذه أهم نقطة يجب معرفة ذلك في أول ما يتم الكشف على السيارة في مراكز الخدمة الخاصة بالسيارة مثل الوكيل أو المراكز المعتمدة لذلك.









مدة صلاحية قطع الغيار





عند قيام بعملية شراء قطع الغيار يجب عليك التأكد من مدى صلاحية قطع الغيار خاصة المستعملة (الاستيراد) منها وكذلك الجديدة في بعض الأحيان، يجب أن تخضع إلى الفحص الدقيق قبل تركيبها في السيارة ولكي تستطيع إرجاعها في حال أنها لا تعمل بالشكل المطلوب بالسيارة بها عيب ظهر أثناء التركيب وأحيانا توجد عيوب يمكن أن تراها بالعين المجردة في بعض قطع الغيار فيجب توخي الحذر وتغييرها فورا.









كماليات قطع الغيار يجب عليك أن تتأكد من جميع محتويات قطع الغيار على اختلاف أنواعها وأشكالها لأن بعض قطع الغيار تأتي بدون كماليات أو مسامير أو الأنابيب ويجب عليك الأخذ في الاعتبار بند كماليات قطع الغيار التي تقوم بتوصيلها بباقي أجزاء السيارة وشرائها يحتاج إلى وقت وجهد.





نوع قطع الغيار





يجب الاهتمام باختيار نوع قطع الغيار فيجب أن تكون الأصلية والابتعاد قدر المستطاع عن قطع الغيار المقلدة , فقطع الغيار الأصلية ستكون تكلفتها أعلى من المقلدة لكنها الأفضل من حيث الكفاءة والعمر الافتراضى وعند اختيارك لقطع الغيار الأصلية والأغلي ثمنا فهي تعتبر رخيصة علي المدي البعيد لأنها ستصمد معك أثناء التشغيل أكثر فترة ممكنة ولن تحتاج لتغييرها بعد وقت قصير وإنفاق مبالغ أخرى لشراء قطعة تحل محلها وإنفاق نقود في المصنعيات مرة أخري فبذلك تصون نفسك ومالك ووقتك.







طرق الحفاظ على قطع الغيار





يجب عليك بعد إتمام عملية الشراء أن تحافظ علي قطع الغيار لتستفيد من الضمان فسنعرض عليك طرق الحفاظ علي قطع الغيار فيجب الانتباه لضمان قطع الغيار لأن الضمان هو الذى يضمن لك حقك اذا اكتشفت اى مشكلة بقطع الغيار والضمان هو الذى يمكنك من الاستبدال أو الارتجاع يجب عليك الاستفسار عن جميع قطع الغيار وذلك من خلال السؤال عند أكثر من مكان لكى تستطيع أن تختار الأفضل والمناسب لإمكانياتك المادية، من الضرورى فحص قطع الغيار الذى سوف تشتريه سواء كان جديدا أو مستعملا يجب الكشف عليه حتى تتأكد جودته وأنه خال من أى مشاكل أو عيوب يفضل عند ذهابك لشراء قطع غيار لسيارتك أن يكون معك شخص تثق به ولديه خبره فى مجال السيارات.











قطع غيار

فعند الاهتمام بتلك الإرشادات والنصائح قبل اتخاذك قرار شراءلسيارتك ستنجح بنسبة كبيرة فى شراء قطع الغيار الأصلية المضمونة التي تضمن سلامتك وسلامة سيارتك ومن ثم سلامة أسرتك.