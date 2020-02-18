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ديني

الإمام الأكبر: الأزهر لا يدخر جهدا في خدمة الشعوب الأفريقية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:23 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأزهر، الشكر إلى أساتذة جامعة الأزهر، أعضاء قافلة الأزهر الموفدة إلى دولة تشاد.

وقال الإمام الأكبر، إن القافلة قدمت مثالًا حيًا لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبرى في خدمة أبناء القارة السمراء، وبذل الغالي والنفيس لتخفيف آلام شعوبها ومد يد العون لمحتاجيهم ومرضاهم، وبما يتماشى مع رسالة الأزهر داخل أفريقيا.

وأضاف أن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة الشعوب الأفريقية في كافة المجالات، ومنها المجال الطبي، من خلال الاستعانة بعدد من أمهر أطباء جامعة الأزهر وممرضيها لعلاج المرضى وتخفيف آلام الأشقاء في إفريقيا.

هذا وتأتي قافلة الأزهر الطبية إلى دولة تشاد ضمن سلسلة من القوافل الطبية والإغاثية التي وجه فضيلة الإمام الأكبر بإرسالها إلى الأشقاء داخل القارة الأفريقية، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر جامعًا وجامعةً، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.

وقد مارست عملها على مدار ستة أيام، قامت خلالها بإجراء 26264 كشفًا طبيًا و371 عملية جراحية، وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد.

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