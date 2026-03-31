إلهام أبو الفتح
اجتماع تنسيقي لمتابعة تجهيز مجمعات "حياة كريمة" بالوادي الجديد للتحول الرقمي

شارك المحاسب سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، لاستكمال تجهيز مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف تجهيز المجمعات الخدمية بالقرى المستهدفة.

واستعرض الاجتماع آليات استلام البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل هذه المجمعات بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد على أهمية الإسراع في استلام وتركيب الأجهزة والأنظمة الرقمية داخل المجمعات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الإسراع في استلام وتركيب الأجهزة والأنظمة الرقمية داخل المجمعات، تمهيدًا لتشغيلها بشكل كامل، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في مكان واحد، دون الحاجة للانتقال بين المصالح المختلفة، 

التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية

كما ناقش الحضور سبل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني اللازم لتشغيل الأنظمة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على استخدام المنظومات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين.

نقلة نوعية في مستوى الخدمات داخل القرى

وأكد سكرتير عام المحافظة أن مجمعات الخدمات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات داخل القرى، حيث تتيح للمواطنين إنجاز العديد من المعاملات الحكومية بسهولة ويسر، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في ظل المتابعة المستمرة من القيادة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة الانتهاء من التجهيزات ودخول المجمعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع.

وتسعى الدولة من خلال مبادرة "حياة كريمة" إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا، عبر إنشاء مجمعات خدمية متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد. 

ويأتي تجهيز هذه المجمعات بالتقنيات الرقمية ضمن خطة التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة وسرعة الأداء وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات الريفية.

