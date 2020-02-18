من بلغاريا إلى الجزائر عروض فولكلورية على أرض أسوان

واصلت الفرق الدولية والمصرية للفنون الشعبية تقديم عروضها الفنية فى مختلف المواقع الثقافية، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون والذى يقام بأسوان فى الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير الجاري.





وقدمت على مسرح قصر ثقافة أسوان فرقة الإمارات مجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن ثقافاتهم، كما عرضت فرقة كونوناديتيسومش الرومانية موسيقى ورقص فولكلورى يمثل ترانسلفانيا واختتمت عروضها بتقديم مفاجأة وهي أغنية حلوة يا بلدي، كذلك قدمت فرقة العريش عدد من العروض التي تعبر عن التراث البدوي السيناوي منها الدبكة السيناوي وزين والله.





وفى جمعية منشية النوبة قدمت فرق فلسطين للفنون الشعبية العرض الاستعراضي "أنا دمي فلسطينى"، كما قدمت فرقة الجزائر رقصات تعبر عن مراسم الزواج فى إحدى المناطق بالجزائر.





قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة دراو استعراضاتها المتنوعة منها "مرحب بالضيف الغالي، السوق السياحي، الكف الجعفري، النجرشاد، والألعاب الشعبية، إلى جانب تقديم مجموعة من الأغانى النوبية على أنغام موسيقى الدف والطبلة، كما عرضت فرقة المكسيك عرض "بيرامنس" وبه بعض المقتطفات من "كونشيرس" وسيمفونية "كاليسكو".



