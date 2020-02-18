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محافظات

حياة كريمة.. فحص 423 مواطنا بقافلة طبية في الوادي الجديد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:26 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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منصور ابوالعلمين

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات قافلة طبية لأهالي قرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ423 مواطنًا على مدى الـ48 ساعة الماضية.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية، حيث قدمت القافلة خدماتها على مدى يومي 17 و18 فبراير الجاري، في 6 تخصصات طبية وجرى تحويل حالة لمستشفى الخارجة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لـ41 حالة، وتحاليل متنوعة وأشعة لـ26 مواطنا آخرين.

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وأضاف محروس، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان بإشراف الدكتور محمد سعد، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، ومن خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء، والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.


ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.


جدير بالذكر، أن الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة، تضم 3 قرى هي قرية عبد السلام عارف، قرية الخرطوم، وقصر الزيان.

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