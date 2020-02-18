بعد تقرير أمريكي.. حقيقة انقلاب الجيش التركي على أردوغان

توقعت مؤسسة "راند" الأمريكية للبحوث والتطوير حدوث محاولة انقلاب ثانية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أشعل حالة من الجدل في تركيا.





وأشار تقرير راند، الذي تم تسليمه للجيش الأمريكي، الشهر الماضي أن قرار الحكومة التركية بطرد مئات العسكريين بعد انقلاب 2016، تسبب في حالة من الغضب الهائل في الجيش التركي.





وأوضح التقرير إلى أن "الضباط من الرتب المتوسطة يشعرون بالإحباط الشديد إزاء القيادة العسكرية ويشعرون بالقلق إزاء إزاحتهم في عمليات القمع المستمرة ضد المعارضة بعد الانقلاب".





وذكر موقع "ميديل إيست آي" البريطاني أنه منذ إطلاق التقرير، تجادل المسئولون الأتراك خلف الأبواب المغلقة حول احتمالية وقوع هذا الانقلاب، ولكن الشعور السائد في أنقرة كان أنه مجرد شائعة، ولا شيء أكثر من ذلك.





وأشار إلى أنه مع ذلك، اهتم أغلب الكتاب الأتراك، التابعين للمؤسسة الرسمية، بهذا التقرير، وأوضح أنه هناك مؤامرة يجرى الإعداد لها حاليا.





كتب حسن بصري يالسين، كاتب عمود في صحيفة صباح التركية، أمس الاثنين، أن الجميع بحاجة إلى أخذ التقرير على محمل الجد لأن مؤسسة راند تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع الأمريكية.





وخاض أردوغان نفسه في القضية يوم السبت الماضي، دون الإشارة بشكل مباشر إلى تقرير راند، حيث قال إن مقاومة الأتراك لانقلاب 2016 يجب أن يكون درسا لكل شخص. وفي يوم لاحق، قال الرئيس التركي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لديه 10 ملايين عضو.



