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رياضة

وزير الرياضة يكرم بعثة المنتخب المصري للكاراتيه.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للكاراتيه المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة  8- 10 فبراير 2020، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بما حققه اللاعبين واللاعبات في البطولة الافريقية بالمغرب وبالنتائج المشرفة في الفئات الكبار والشباب والناشئين، موضحًا أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بقوة الرياضيين على كافة المستويات.

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل من السيد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى اللاعبين واللاعبات  في الثلاث فئات (الكبار – الشباب – الناشئين).

وجاءت نتائج البعثة حصول منتخب مصر للكاتا شباب وناشئين على 8 ميداليات متنوعة، ومنتخب مصر كوميتيه ناشئات حصل على 3 ميداليات متنوعة، فيما حصد منتخب مصر كوميتيه ناشئين على 5 ميداليات متنوعة، ومنتخب مصر شابات كوميتيه 4 ميداليات متنوعة، ومنتخب مصر شباب كوميتيه 5 ميداليات متنوعة، منتخب مصر كاتا رجال وآنسات 8 ميداليات متنوعة، منتخب مصر انسات كوميتيه 6 ميداليات متنوعة، بالإضافة إلى حصول منتخب مصر رجال كوميتيه 8 ميداليات متنوعة.
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