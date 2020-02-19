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تكنولوجيا

خصم كبير على iPhone XS نسخة 512 جيجابايت.. تعرف على السعر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يسعى الكثيرون من عشاق هاتف آيفون الشهير لامتلاكه، إلا أن سعره المرتفع يقف حائلًا أمام تحقيقهم ذلك.، ولكن الخصومات العشوائية التى تظهر من وقت لأخر تفيد فى الحصول على تلك الهواتف بسعر  أقل بكثير عن المعتاد.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone XS سعة 512 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 599 دولارا أمريكيا، ما يعادل 9350 ألاف جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابط

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