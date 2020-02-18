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أخبار العالم

ماكرون يقرر عدم استقدام فرنسا أئمة معارين .. ووقف تزويد المساجد بمؤقتين في رمضان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء وقف استقدام فرنسا الأئمة المعارين بشكل تدريجي من دول أخرى مثل تركيا والجزائر.

وبحسب "يورونيوز"، قال ماكرون على هامش اجتماع محاربة الإسلام السياسي، إنه سيتم الاعتماد على الأئمة المدربين في فرنسا.

وأضاف أنه سيتم وقف تزويد المساجد بأئمة مؤقتين خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة المعارين والبالغ عددهم 300 إمام.

وذكر موقع "فرانس 24" أن الرئاسة الفرنسية استخدمت مصطلحا جديدا هو "الانفصال الإسلامي" للتعبير عن ظاهرة "الطائفية" التي كانت متداولة سابقا. 

وأضافت في وقت سابق أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال ساعات، من مدينة ميلوز بشرق البلاد الإجراءات الأولى للحكومة الفرنسية في مجال مكافحة التطرف الإسلامي، وذلك قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 15 مارس. 

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