أنغام تحيي حفلا غنائيا في الأهرامات 1ديسمبر.. إليك أسعار التذاكر

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في بانوراما الأهرامات يوم 1 ديسمبر المقبل، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، في الأهرامات، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع تذكرتي.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في الأهرامات، بين الفئات السعرية التالية (2500 جنيه مصري، 4500 جنيه مصري، 6000 جنيه مصري، 8000 جنيه مصري، 10000 جنيه مصري، 12000 جنيه مصري).

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.