ليس فقط الفلوس.. عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم الأحد من برنامج أبواب الخير علي اذاعة راديو مصر: «الرزق ممكن يكون شوية طمأنينة فى القلب.. ممكن يكون شوية محبة من الناس اللى حواليك.. أو فرحة حلوة تجيلك من غير ما كنت تتوقعها.. أو لحظة راحة بعد مشوار تعب طويل ومرهق.

وأضاف عمرو الليثي: «ربنا طول الوقت عندة الأبواب اللى عمرها ما تتقفل.. والرزق اللى ماتقدرش تحسبه ولا تعده ولاتعرف سببه.. المهم اننا دايما نكون مطمنين .. واثقين .. مسلمين الأمور كلها له لمن بيدة كل شئ. ربنا مابينساش حد.

كلام الإمام ابن القيم

وتابع عمرو الليثي: «لن يقاسمك الوجع صديق .. ولن يتحمل عنك الالم حبيب .. ولن يسهر بدلا منك قريب.. لاتعطى الاحداث فوق ما تستحق وتأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك سوى ارادتك.. لاتبحث عن قيمتك فى أعين الناس .. أبحث عنها فى ضميرك فاذا ارتاح الضمير أرتفع المقام.. واذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك».

وأضاف عمرو الليثي: «لاتحمل هم الدنيا فانها لله ولاتحمل هم الرزق فإنه من الله ولاتحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.. فقط أحمل هما واحدا : كيف ترضى الله لانك لو أرضيت الله .. رضى عنك .. وأرضاك .. وكفاك .. وأغناك.. عش الحياة على مبدأ : كن محسنا حتى وان لم تلق احسانا ... ليس لأجلهم بل لان الله يحب المحسنين».

عمرو الليثى - برنامج أبواب الخير

ويحمل البرنامج في دورته الجديدة العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.