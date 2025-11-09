قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
فن وثقافة

ليس فقط الفلوس.. عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم الأحد من برنامج أبواب الخير علي اذاعة راديو مصر: «الرزق ممكن يكون شوية طمأنينة فى القلب.. ممكن يكون شوية محبة من الناس اللى حواليك.. أو فرحة حلوة تجيلك من غير ما كنت تتوقعها.. أو لحظة راحة بعد مشوار تعب طويل ومرهق.

وأضاف عمرو الليثي: «ربنا طول الوقت عندة الأبواب اللى عمرها ما تتقفل.. والرزق اللى ماتقدرش تحسبه ولا تعده ولاتعرف سببه.. المهم اننا دايما نكون مطمنين .. واثقين .. مسلمين الأمور كلها له لمن بيدة كل شئ. ربنا مابينساش حد.

كلام الإمام ابن القيم

وتابع عمرو الليثي: «لن يقاسمك الوجع صديق .. ولن يتحمل عنك الالم حبيب .. ولن يسهر بدلا منك قريب.. لاتعطى الاحداث فوق ما تستحق وتأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك سوى ارادتك.. لاتبحث عن قيمتك فى أعين الناس .. أبحث عنها فى ضميرك فاذا ارتاح الضمير أرتفع المقام.. واذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك».

وأضاف عمرو الليثي: «لاتحمل هم الدنيا فانها لله ولاتحمل هم الرزق فإنه من الله ولاتحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.. فقط أحمل هما واحدا : كيف ترضى الله لانك لو أرضيت الله .. رضى عنك .. وأرضاك .. وكفاك .. وأغناك..  عش الحياة على مبدأ : كن محسنا حتى وان لم تلق احسانا ... ليس لأجلهم بل لان الله يحب المحسنين».

عمرو الليثى - برنامج أبواب الخير 

ويحمل البرنامج في دورته الجديدة العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

عمرو الليثي الإعلامي د عمرو الليثي برنامج عمرو الليثي

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

