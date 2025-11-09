وليد الشامي يشعل مسرح محمد عبده في موسم الرياض.. صور

وسط أجواءٍ من الفرح والبهجة، أشعل الفنان وليد الشامي مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض، في حفلٍ استثنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد التفاعل الكبير الذي شهده من الجماهير ومحبي الفن الأصيل.

حفل وليد الشامي

قدّم وليد الشامي خلال الحفل باقة من أجمل أعماله الغنائية والمواويل التي تفاعل معها الجمهور بحماسٍ كبير، برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد، حيث امتزج صوته الدافئ مع حفاوة الحضور ليخلق حالة فنية راقية جسّدت روح الموسم وبهجته. وغنّى الشامي بإحساسٍ عالٍ وتواصل مباشر مع الجمهور الذي ردد معه أغانيه كلمةً بكلمة، في مشهدٍ عكس محبته الكبيرة ومكانته المميزة في قلوبهم.

منذ اللحظة الأولى لاعتلائه المسرح، كان التفاعل لافتًا، والتصفيق لا ينقطع. تمايلت الأضواء مع صوته، وترددت أصداء مواويله الشهيرة التي أشعلت أجواء المسرح بإحساسٍ عالٍ يجمع بين الأصالة والحداثة.

حفل وليد الشامي

وشهدت الليلة تفاعلًا استثنائيًا مع أغنيته "الرياض والحلّه" التي تتصدر الترند في هذه الأيام، حيث غنّاها الشامي وسط ترديد الجمهور لكلماتها في مشهدٍ جسّد شعبيتها الكبيرة وانتشارها الواسع عبر المنصات، حيث باتت واحدة من أبرز الأعمال التي تُعبّر عن جمال العاصمة ودفء أهلها، وقدّمها الشامي بإحساسٍ صادق زاد من وهجها وتأثيرها الفني.

وأطرب الجمهور بمجموعة من أعماله المحببة، منها "الناقة" و"صدمة عمر" و"مسأله"، التي جهّزها خصيصًا لهذه الليلة بناءً على طلب جمهوره، ليختتم حفله المميز بأغنية "أحبه كلش" وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور.

حفل وليد الشامي

حفل وليد الشامي

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر وليد الشامي عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي، قائلًا: "كل مرة تكون لي حفلة في الرياض أحسّ إنها المرة الأولى، لأنكم دائمًا غير بكل حضوركم ومحبتكم، أنتم السرّ الحقيقي لكل نجاح".