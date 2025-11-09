قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وليد الشامي يشعل مسرح محمد عبده في موسم الرياض.. صور

حفل وليد الشامي
حفل وليد الشامي
أحمد إبراهيم

وسط أجواءٍ من الفرح والبهجة، أشعل الفنان وليد الشامي مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض، في حفلٍ استثنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد التفاعل الكبير الذي شهده من الجماهير ومحبي الفن الأصيل.

حفل وليد الشامي

قدّم وليد الشامي خلال الحفل باقة من أجمل أعماله الغنائية والمواويل التي تفاعل معها الجمهور بحماسٍ كبير، برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد، حيث امتزج صوته الدافئ مع حفاوة الحضور ليخلق حالة فنية راقية جسّدت روح الموسم وبهجته. وغنّى الشامي بإحساسٍ عالٍ وتواصل مباشر مع الجمهور الذي ردد معه أغانيه كلمةً بكلمة، في مشهدٍ عكس محبته الكبيرة ومكانته المميزة في قلوبهم.

منذ اللحظة الأولى لاعتلائه المسرح، كان التفاعل لافتًا، والتصفيق لا ينقطع. تمايلت الأضواء مع صوته، وترددت أصداء مواويله الشهيرة التي أشعلت أجواء المسرح بإحساسٍ عالٍ يجمع بين الأصالة والحداثة.

حفل وليد الشامي

وشهدت الليلة تفاعلًا استثنائيًا مع أغنيته "الرياض والحلّه" التي تتصدر الترند في هذه الأيام، حيث غنّاها الشامي وسط ترديد الجمهور لكلماتها في مشهدٍ جسّد شعبيتها الكبيرة وانتشارها الواسع عبر المنصات، حيث باتت واحدة من أبرز الأعمال التي تُعبّر عن جمال العاصمة ودفء أهلها، وقدّمها الشامي بإحساسٍ صادق زاد من وهجها وتأثيرها الفني.

وأطرب الجمهور بمجموعة من أعماله المحببة، منها "الناقة" و"صدمة عمر" و"مسأله"، التي جهّزها خصيصًا لهذه الليلة بناءً على طلب جمهوره، ليختتم حفله المميز بأغنية "أحبه كلش" وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور.

حفل وليد الشامي

حفل وليد الشامي 

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر وليد الشامي عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي، قائلًا: "كل مرة تكون لي حفلة في الرياض أحسّ إنها المرة الأولى، لأنكم دائمًا غير بكل حضوركم ومحبتكم، أنتم السرّ الحقيقي لكل نجاح".

حفل وليد الشامي
وليد الشامي الفنان وليد الشامي مسرح محمد عبده موسم الرياض حفل وليد الشامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

محمد علي بن رمضان

محمد علي بن رمضان يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

شوبير

شوبير: غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر المصري

برشلونة

برشلونة يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد