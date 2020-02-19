بدون تكلفة.. 5 بدائل صحية وفعالة لـ البيكنج باودر لتحضير المعجنات

يعد البيكنج باودر من المكونات الأساسية في تحضير المعجنات وخاصة في صنع الكيك والمعجنات الهشة والخفيفة، ولذلك يجب عليك معرفة المكونات التي تستطيعين بها استبدال البيكنج باودر من مطبخك.









الزبادي

يحتوى الزبادي على طعم حامض فهو سوف يعطيك نفس نتيجة البيكنج باودر، فقط ضيفي نصف كوب منه مع ربع ملعقة من البيكنج صودا وضعيهم على العجين وسوف تلاحظين الكيك الهاش.





العسل الأسود

العسل الأسود يساعد العجينة على أن تصبح هاشه وخفيفة ومذاقها رائع لانه يحتوي ايضا على مواد حمضية تساعد على انتفاخ الكيك، فقد اضيفي للعجينة ربع كوب من العسل الاسود مع ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.









الخل

الخل يدخل في صناعة الحلوى وجيد جدا كبديل للبيكنج باودر، فقط ضعي منه نصف كوب على ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، وسوف تصبح العجينة هاشة وخفيفة.





عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من الاحماض فهو اكثر فعالية في تحضير المعجنات وتخميرها والحصول على قوام هاش، فقط ضعي نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا على العجين وانتظري نتيجة مبهرة.









أقرأ أيضًا









بياض البيض

قومي بفصل البيضة من البياض والصفار واخفقي البياض جيدا حتى تظهر الفقاعات الهوائية ولان الزلال المخفوق يكون غنيا بالهواء سوف يساعدك للحصول على عجينة هشة.



