بحضور رئيسي الاتحاد الدولي والعربي ..وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية للرماية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تقام خلال الفترة من 17-26 فبراير الجاري على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادي صيد 6 أكتوبر.





شهد فعاليات الافتتاح كل من فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية، ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية ، المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وعددا من سفراء الدول العربية والوفود المشاركة في البطولة.





قال وزير الشباب والرياضة :" نرحب بالجميع في بلدهم الثاني مصر، واستضافة مصر لهذه البطولة يؤكد اهتمام مصر باحتضان الاشقاء العرب كما عاهدتموها، ونسعد دوما باستضافة الأحداث الرياضية والشبابية على ارض الكنانة مصر، واتمني النجاح والتوفيق لتلك البطولة ، وانتظر نتائجها ليس على المستوى الرياضي فقط بل على مستوى توطيد العلاقات بين الدول واللاعبين المشاركين فيها ".





ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي للرماية عن سعادته بإقامة تلك البطولة بمصر ، موجهًا الشكر لمصر وكل من اسهم في تنظيم تلك البطولة، متحدثًا عن الإنجازات التي حققها الرماه العرب في البطولات الدولية ، متمنيًا ان يحقق جموع العرب إنجازات في الاولمبياد القادمة .





يذكر أن البطولة يشارك فيها عدد 400 رامي ورامية من 15 دولة "تونس، المملكة المغربية، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، العراق، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، غانا، بالإضافة الو البلد المضيفة جمهورية مصر العربية.