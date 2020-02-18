الممنوع مرغوب.. رامي رضوان يضع روشتة لمواجهة أغاني المهرجانات

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أغانى المهرجانات، موضحًا أن نقابة المهن الموسيقية قامت بإصدار بيان لوقف تلك الفرق من الغناء.

وأضاف رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى ام سي المذاع على قناة دي إم سي، أن اغانى المهرجانات تم منع غنائها فى الحفلات ولكن تلك الأغاني موجودة على اليوتيوب، ومن الممكن أن تحصل على نسبة زيارات عالية جدًا.





وأشار رامى رضوان، إلى أن الاحتواء هو الحل الوحيد لتلك المشكلة، معلقًا "الممنوع مرغوب ومن الممكن أن يكون هناك شعبية أكثر لتلك الأغانى بعد القرار".

وأوضح رامى رضوان أن أغانى المهرجنات بها أغانى كثيرة خارجة، وقرار المنع كان مطلوبًا.





ولفت رامى رضوان، إلى أن الفرق التى تم منعها من الغناء لها أسماء غريبة.

وتابع رامى رضوان، أن هذه الأغانى أو اللى مش ممكن نقول عليها أغانى تتسبب فى مشكلات كثيرة وأنها تتردد بين المواطنين بشكل سريع.