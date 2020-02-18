ختام عروض المهرجان الإقليمى لنوادي المسرح بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض المهرجان الإقليمى للنوادى المسرح التى أقيم بالفترة من 15 فبراير إلى 17 فبراير 2020 بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، بحضور لجنة التحكيم د. لمياء أنور، المخرج عمرو قابيل، مصمم الديكور أمين مرعي، شيماء عزت عضو إدارة المسرح.





تتضمنت عروض الليلة الأخيرة العرض الأول بعنوان "نساء شكسبير"، تأليف سامح عثمان، إخراج محمد نوح، تناول العرض شخصيات هاملت" و "أنطونيو وكليوباترا" و"روميو وجوليت" و"عطيل" و"ماكبث" و"حلم ليلة صيف" يجتمعن بداخل قلعة خيالية ويعلن العصيان على مؤلفهن، وتنضم إليهن عشيقة شكسبير وملهمته في كثير من أعماله.





ترفض تلك النساء ما فعله شكسبير بهن ويلفظن تفسيرات المحللين والنقاد، يتمردن على شخصياتهن وأدوارهن ويتساءلن عن نهايات أفضل لحياتهن، هي محاكمة إذن لإدانة شكسبير والاعتراض على أفكاره ورؤاه حول المرأة في العرض المسرحي "نساء شكسبير".





العرض الثانى عرض "العاصفة مرت من هنا"، تأليف إياد الخولى، إخراج محمد سالم ، تدور أحداث العرض المسرحية حول 7 اشقاء يقومون بقتل اباهم حتى يصل كل منهم الى الموت .



