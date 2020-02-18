AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ختام عروض المهرجان الإقليمى لنوادي المسرح بالإسماعيلية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:52 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض المهرجان الإقليمى للنوادى المسرح التى أقيم بالفترة من 15 فبراير إلى 17 فبراير 2020 بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، بحضور لجنة التحكيم د. لمياء أنور، المخرج عمرو قابيل، مصمم الديكور أمين مرعي، شيماء عزت عضو إدارة المسرح.   

تتضمنت عروض الليلة الأخيرة العرض الأول بعنوان "نساء شكسبير"، تأليف سامح عثمان، إخراج محمد نوح، تناول العرض شخصيات هاملت" و "أنطونيو وكليوباترا" و"روميو وجوليت" و"عطيل" و"ماكبث" و"حلم ليلة صيف" يجتمعن بداخل قلعة خيالية ويعلن العصيان على مؤلفهن، وتنضم إليهن عشيقة شكسبير وملهمته في كثير من أعماله.

ترفض تلك النساء ما فعله شكسبير بهن ويلفظن تفسيرات المحللين والنقاد، يتمردن على شخصياتهن وأدوارهن ويتساءلن عن نهايات أفضل لحياتهن، هي محاكمة إذن لإدانة شكسبير والاعتراض على أفكاره ورؤاه حول المرأة في العرض المسرحي "نساء شكسبير".   

العرض الثانى عرض "العاصفة مرت من هنا"، تأليف إياد الخولى، إخراج محمد سالم ، تدور أحداث العرض المسرحية حول 7 اشقاء يقومون بقتل اباهم حتى يصل كل منهم الى الموت .

العرض الثالث بعنوان "اللى ما يتسمو"، تأليف إياد الخولى، إخراج محمد عبد الخالق، تدور أحداث المسرحية حول فرقة نحس فى كل مرة يجهز العرض يحدث لهم كارثة حتى جاءت الرياح بما لاتشتهى السفن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفيقة ومتولي.. على مسرح قصر ثقافة بنها

فرع ثقافة المنيا يستهل موسمه المسرحي الجديد بـ التوهة

انطلاق أولى ليالى المهرجان الإقليمى لفرق نوادى المسرح بثقافة الإسماعيلية

ترشيحاتنا

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يقرر تنفيذ عملية لمنع تدفق الأسلحة من تركيا إلى ليبيا.. فيديو

اتحاد الكرة يؤكد تسلم الأموال المستحقة للزمالك من الكاف

ساؤول يتقدم بالهدف الأول لأتليتكو مدريد أمام ليفربول فى دوري أبطال أوروبا .. فيديو

أضعف المرتزقة.. أحمد موسى: الجيش الليبي ضرب سفينة تركية محملة بالأسلحة للإرهابيين في طرابلس

والدة حمو بيكا تبكي على الهواء.. فيديو

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها