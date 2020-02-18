حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

توقع حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي الزمالك، على كأس السوبر المصري.

وتوقع غالي أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، المباراة بتشكيل مكون من





في حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن



وقال غالي في تصريحات تليفزيونية إن الفريق الأكثر تماسكًا وانسجامًا على أرض الملعب سيتوج باللقب ، وأنه يتمنى تتويج النادي الأهلي باللقب.



