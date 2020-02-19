لاعب كومبارس.. مرتضى منصور يهاجم نجم الأهلي

شنَّ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما على شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عقب تصريحاته أمس الأول، مشددا على أنه مجرد لاعب " كومبارس "

وأكد مرتضي منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن شريف عبدالفضيل سبق وأطلق تصريحات مسيئة للزمالك، لافتًا إلى أن مثل تلك التصريحات تثير فتناً بين جماهير الناديين.





وأضاف مرتضى منصور أن لاعبي الزمالك " رجاله طول عمرهم " مؤكدا أن الفريق لا يخشى أحد، فالزمالك امتلك طوال تاريخه نجوم كبارا واساطير.





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وأكمل مرتضى منصور أن شريف عبدالفضيل كان يرغب بشده في الانضمام للزمالك، بالإضافة إلى أنه لم يشارك مع الأهلي سوى لمدة شهر .





وكان شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق قد صرح أمس الأ ول، بأ ن لاعبي الزمالك دائما ما يخشون مواجهة الأهلي في مباريات القمة أو بأي بطولة أخرى.





وتابع مرتضى منصور أنه سبق واعتذار عن تصريحات أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق المسيئة لـ الأهلي مشددًا ان تصريحات عبد الفضيل لن تسعد جماهير الأهلي .



