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رياضة

المغرب يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:17 ص
ملعب محمد الخامس
ملعب محمد الخامس
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير المغربية عن تقدم الاتحاد المغربي (اتحاد الألعاب الرياضية) بـ طلب رسمي؛ من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونهائي الكونفدرالية لموسم 2020.
وأكدت قناة الرياضية المغربية أن الجامعة الملكية لكرة القدم في المغرب تقدمت بطلب رسمي من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ونهائي الكونفدرالية في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020.


وكان الكاف قرر تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ليُقاما من مباراة واحدة، بعد أن كان النظام قائما على إقامة مباراتين للذهاب والإياب على مدار السنوات الماضية.

وأكد "الكاف" على الدول الراغبة في الاستضافة في تقديم الملف الخاص بها، أن يشمل "الملاعب وتسهيلات ظروف التدريبات وإقامة الفرق، بالإضافة إلى خطاب ضمان حكومي".

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 20 فبراير الحالي موعدًا نهائيًا لاستقبال الملفات الخاصة من الدول الراغبة في الاستضافة.

وأعلن "الكاف" فى وقت سابق إقامة نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية 24 مايو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر ذاته.
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