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بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:15 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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أسماء عبد الحفيظ
تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند جوجل، بعد استضافتها مع الفنان أحمد خليل الذى أبدى الإعجاب بها وحبه الشديد لها، وذلك عبر برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وكشف الفنان أحمد خليل عن مدى إعجابه بالفنانة ليلى علوى من خلال وصلة غزل على الهواء متحدثا للفنانة إسعاد يونس عن شخصية عطا المراكيبي التي قدمها في مسلسل: أحب أشكرك إنك جمعتيني مع بنتي دلال عبدالعزيز ومع ابني محمد، ومع أحلى من ،رأت عيناي حتى اليوم وحبيبتي اللي بحبها حب لا يتخيله مخلوق.
 

وتابع خليل: أنا بحترم جدا ليلى علوي وسلوكها وأدائها وطريقة تعاملها فى البلاتوه، ومن جانبها ردت الفنانة ليلى علوي، "أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، لو أنا كنت قابلتك بدري شويه كنت اتجوزتك". ومن خلال هذا الحديث أصبحت الفنانة ليلي علوي متصدرة تريند جوجل ولم تكن المرة الأولى حيث اعتدت على التصدر سابقا فأينما حلت فى مناسبة أو مهرجان خطفت الأنظار بجمالها وقوامها الرشيق الذى تتمتع به حاليا.

وأطلت ليلى علوي ببدلة جلد سوداء ووضعت عليها اسكارف من الحرير الأحمر فى أبيض فى أسود ،واختارت تسريحة شعر منسدلة عبر الأكتاف ولم تتكلف كثيرا فى وضع الماكياج وأكتفت بوضع مكياج هادئ.


نقدم لكم صور أبرز جمال وأنوثة الفنانة ليلى علوي.
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي
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