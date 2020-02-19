بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند جوجل، بعد استضافتها مع الفنان أحمد خليل الذى أبدى الإعجاب بها وحبه الشديد لها، وذلك عبر برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس.





وكشف الفنان أحمد خليل عن مدى إعجابه بالفنانة ليلى علوى من خلال وصلة غزل على الهواء متحدثا للفنانة إسعاد يونس عن شخصية عطا المراكيبي التي قدمها في مسلسل: أحب أشكرك إنك جمعتيني مع بنتي دلال عبدالعزيز ومع ابني محمد، ومع أحلى من ، رأت عيناي حتى اليوم وحبيبتي اللي بحبها حب لا يتخيله مخلوق.



