AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة: فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و735 ألفًا و67 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وأضاف أن المبادرة مستدامة، وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا على المبادرة بمحافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ  1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن  15335.

وأكد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ 9 التي تشملها المبادرة وهي: "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية"، حيث تم فحص مليونين و256 ألفًا و992 امرأة، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزارة: الانتهاء من فحص 3 ملايين امرأة بـ 100 مليون صحة

الصحة: انتهاء فحص 3.6 مليون امرأة منذ انطلاق مبادرة الكشف المبكر

تفاصيل استعدادات وزارة الصحة للمبادرة الرئاسية لـ الحوامل .. تقرير

الصحة: الانتهاء من فحص 4 ملايين امرأة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة

فحص 4 ملايين و١٢٠ ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

100 مليون صحة.. فحص 4 ملايين و١٢٠ ألفا و٢٦٤ امرأة مصرية.. القاهرة هي الأعلى ترددا بمحافظات المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

مدير فندق يعتدي على موظف بالحذاء

ميدو يقف في صف اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك

الاتصالات: هنلغى من قاموسنا جملة السيستم واقع.. فيديو

أجندة الفوضى.. تسريبات للإخواني طارق السويدان تكشف تفاصيل المؤامرة على دول الخليج.. فيديو

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

منعه هاني شاكر فقاضى التشكيليين.. حمو بيكا يثير الجدل بدعواه في مجلس الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور