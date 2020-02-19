للوقاية من كورونا.. تفاصيل حملة جديدة أطلقتها نقابة الصيادلة

أعلنت الدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة عن إطلاق النقابة العامة حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن النقابة أعدت كتيب سيتم توزيع 10 آلاف نسخة منه على الصيدليات من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.





وأضافت أن الكتيب تضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق انتقال العدوى، والتوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، وكيفية حماية النفس والاخرين من فيروس كورونا إضافة إلى الاحتياطات الواجب على المدارس والجامعات القيام بها للوقاية من انتشار العدوى بين الطلاب والأساتذة، ورسائل صحية تثقيفية للأصحاء.





وأكدت أن الحملة تأتى انطلاقًا من دور النقابة وحرصها على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية دور الصيدلى فى المجتمع.



