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حوادث

قتلوا صديقهم الرابع للاستيلاء على 31 ألف جنيه.. الإعدام 3 أشخاص بفرشوط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:17 م
محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادي
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة ٣ متهمين بالإعدام شنقًا، والسجن ١٥ سنة لمتهم آخر، لقتلهم صديقهم، في القضية رقم 613 لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير. 

وكانت أجهزة الأمن بفرشوط، تلقت بلاغًا، في أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد علي، 33 عامًا، عامل، مقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، "عبد المعطي. ع"، و"علي. ح"، و"عبد الحميد. ج"، و"محمود. ا"، من أصدقاء المجني عليه. 

وتبين أنهم اصطحبوه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، فتم التعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقي مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم. 
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