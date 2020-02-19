الأردن يحذر من توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. فيديو

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العلاقات الأردنية الروسية تشهد تطورًا دائمًا ومستمرًا فى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أن التشاور والتنسيق بدتا سمتين فى العلاقات الأردنية الروسية ونثمن عاليًا تلك العلاقة ونؤكد أهمية الدور الروسي فى المنطقة وجهودها فى حل الأزمات والقضايا بالمنطقة.





وأضاف وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية تسعى لسلام عادل وشامل يقوم على أساس الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وتابع أن حماية الهوية العربية في القدس هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وحماية للسلم والأمن أيضًا، كما يجب حماية الوضع التاريخي للقدس".





وحذر وزير الخارجية الأردني، من أى إجراءات إسرائيلية أحادية جديدة من هدفها فرض حقائق جديدة على الأرض ومن توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها ستقوض فرص السلام مضيفا: "سنواصل العمل مع كافة الشركاء لإيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تقودنا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".





وأوضح أنه يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية لأنه فى حالة وجود صراع سيدفع المنطقة كلها للتوتر، مؤكدًا أن موقف الأردن ثابت وهو أننا نريد سلامًا عادلًا ينهى الصراع للقضية الفلسطينية.