طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

تحضير تشيز كيك :

واستطاع طبق الحلوى اليوناني تشيز كيك، أنه يحتل مكانة كبيرة في قلوب الناس من الشرق للغرب، ليبدع الكثيرون في طريقة عمل التشيز كيك، ويصبح له ألف طريقة وطريقة لتحضيره، ما بين طريقة عمل تشيز كيك بارد وطريقة عمل تشيز كيك بالفرن، وبنكهات وأطعمة مختلفة، لذا نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بكل أشكاله.





مقادير طريقة عمل تشيز كيك :





- كوب وربع بسكويت دايجستف مطحون

- ¾ كوب زبدة سايحة عير مملحة

- ربع كوب سكر

- علبتين جبن كريمي أو كيري

- علبة حليب مركز محلى

- كوب من صوص كريز أو الطعم المحبب إليك

- 3 بيضات

- ربع كوب عصير الليمون

- رشة ملح





طريقة عمل تشيز كيك بالفرن :





أولًا: تحضير الكيك لـ طريقة عمل التشيز كيك بالفرن:

- سخني الفرن على حرارة 300 درجة.

- نطحن البسكويت جيدًا في المطحنة

- نضيف الزبدة السايحة والسكر إلى البسكويت المطحون ونقوم بالتقليب جيدًا.

- نصب خليط البسكويت في الصينية ونقوم بتسوية جميع الأطراف حتى تصبح قاعدة.





ثانيًا: تحضير خليط الجبن

- بالمضرب الكهربائي نقوم بضرب الجبن الكريمي حتى يصبح هش وكريمي أقرب إلى الكريمة البيضاء.

- ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ونستمر في الخلط بالمضرب الكهربائي.

- نضع على الخليط البيض وعصير الليمون ونخفق جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.





ثالثًا: التسوية

- نصب خليط الجبن فوق قاعدة البسكويت بالصينية.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.

- بعد إخراجها من الفرن اتركيها لتبرد لمدة ساعة.

- فيما بعد ضعيها بالثلاجة لمدة 4 ساعات.

- نقوم بتزينها بصوص الكرز بعد إخراجها من الثلاجة وتقطيعها وتقدم باردة.





طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بدون بيض :





يفضل جميع الأطفال تناول التشيز كيك ،لذلك تتفنن اغلب السيدات فى أعداده ،وتقديمة بأشكال مختلفة أبرزها عمل تشيز كيك بالفرن بدون بيض





مقادير طريقة عمل تشيز كيك في الفرن بدون بيض :





- كوب وثلاثة أرباع بسكويت مطحون

- 2 ملعقة صغيرة قرفة

- ½ كوي زيدة سايحة

- 450 جرام جبن كيري

- 2 كوب ونصف كريمة لباني

- 2 ملعقة كبيرة نشاء ذرة

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- كوب سكر

- ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بدون بيض :





- نخلط البسكويت المطحون بالقرفة ثم نضيف الزبدة السايحة.

- نضيف الخليط في القالب المخصص للتشيز كيك.

- نخفق الجبن الكيري مع الفانيليا والسكر والنشا والملح في وعاء كبير.

- ثم نضيف الكريمة اللباني على المزيج.

- نضيف مزيج الجبن فوق القاعدة المرصوصة.

- ندخل التشيز كيك في الفرن لحوالى 60 دقيقة.

- ثم نتركه حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم ندخله في الثلاجة حتى يتماسك.

- تقدم باردة وبالهنا والشفا.













طريقة عمل تشيز كيك :





مقادير طريقة عمل التشيز كيك البارد:

أولًا: طبقة البسكويت:

250 جرام بسكويت

150 جرام زبدة





مقادير طبقة التشيز كيك:





500 جرام كريمة مخفوقة

12 قطعة جبن كيري

حليب مكثف محلى

2 ملعقة صغيرة فانيليا

جلي برتقال

جلي ليمون

3 ملعقة صغيرة سكر





للتزيين:

علبة مربي





طريقة تشيز كيك :









- اطحنى البسكويت بإيدك أو في المطحنة، حتى يصبح البسكويت ناعما تمامًا.

- ضيفي الزبد على البسكويت المطحون وقومي بالتقليب، إلى أن يصبح القوام كالعجين.

- افردي عجين البسكويت بالزبدة في الصينية بشكل متساوٍ.

- ذوبي كل كيس من أكياس الجيلي في مقدار كوب من الماء الدافئ وفي طبق منفصل.

- ضيفي الجبن الكيري إلى الحليب الكثف والكريمة المخفوقة والفانيليا والسكر واضربيهم في الخلاط حتى يتجانس الخليط.

- بعد ذلك ضيفي الخليط على طبقة البسكويت بشكل متساوٍ أيضًا.

- ثم ادخلي الصينية إلى الثلاجة لمدة 6 ساعات ليتماسك القوام بالكامل.

- وأخيرًا قومي بتزيينها بالمربى وقدميها إلى عائلتك باردة وبالهناء والشفاء.





طريقة عمل التشيز كيك البارد بدون جيلاتين بالتوت :

- مدة تحضير: 20 دقيقة – و6 ساعات تبريد.

- المكونات:





كوب ونصف من بسكويت دايجستف.

زبدة صفراء.

2 ملعقة كبيرة عسل.





الجبنة:

300 جرام جبنة كيري.

نصف ملعقة صغيرة عصير الليمون.





كوب كريمة مخفوقة.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة الفانيليا.





للتزيين:

صلصة توت





طريقة تشيز كيك بارد بالصور :





- اضربي البسكويت والزبدة سويًا في الخلاط حتى يتجانسوا.

- قومي بفرد البسكويت في الصينية جيدًا، حتى يصبح سطحها أملسا ثم ادخليها إلى الثلاجة.

- ثم اتجهى لعمل الجبن وقومي بوضع مقادير الجبن في الخلاط حتى تمتزج جيدًا وتكون كالكريمة.

- صبي الخليط على طبقة البسكويت وافرديه جيدًا وقومي بوضعه في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

- اخرجيها بعد ذلك وضعي صلصة التوت على الوجه.





طريقة عمل التشيز كيك البارد بالكراميل :





نفس الخطوات السابقة في طريقة تحضير التشيز كيك البارد بدون جلاتين ولكن بدلًا من صلصة التوت ضيفي صوص الكراميل بدلًا منه.