محمد رمضان لـ جمهوره: ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدا

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابة الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.





وعلق رمضان على الصورة قائلا: "جمهوري وأهلي وناسي في كل ما يتعلق بحالتك في حياتنا ومشاركتك في حياتي! والسبب هو أن لا يكون لواحد من المألوف. جدا إنما مش قصدي الطيار خالص .. طيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبدا ثقة في الله نجاح".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "يا بيه مشكلتك والله أعلم أنك تنبت بجنون العظمة ، فتاه وغرور كل ما عليك فعله ، يا جمهور ، يا له من قلوب ، يا قوم ، يا قوم ، يا قوم يا باشا ، يا باشا متخليك إنسان"_،"انا من الجزائر او نبغيك بزاف "_،"ياخي انت مفيش واحد في صفحتك بين التفكيرك .. كلهم ​​عملهم بلوووك"،_"رجعله حقه وساعده بعدين الجمهور هيرضي عليك"_،"انت مش جدع يا مافيا"_،"تمثيلك حلو بس بصراحه".





وكان محمد رمضان قد نشر منذ أيام الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".



