AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان لـ جمهوره: ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابة الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: "جمهوري وأهلي وناسي في كل ما يتعلق بحالتك في حياتنا ومشاركتك في حياتي! والسبب هو أن لا يكون لواحد من المألوف. جدا إنما مش قصدي الطيار خالص .. طيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبدا  ثقة في الله نجاح".

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "يا بيه مشكلتك والله أعلم أنك تنبت بجنون العظمة ، فتاه وغرور كل ما عليك فعله ، يا جمهور ، يا له من قلوب ، يا قوم ، يا قوم ، يا قوم يا باشا ، يا باشا متخليك إنسان"_،"انا من الجزائر او نبغيك بزاف "_،"ياخي انت مفيش واحد في صفحتك بين التفكيرك .. كلهم ​​عملهم بلوووك"،_"رجعله حقه وساعده بعدين الجمهور هيرضي عليك"_،"انت مش جدع يا مافيا"_،"تمثيلك حلو بس بصراحه".

وكان محمد رمضان قد  نشر منذ أيام الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

View this post on Instagram

جمهوري وأهلي وناسي انتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي .. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات .. والسبب هو ان لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم ♥️ زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه ان مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جدًا انما مش قصدي الطيار خالص .. والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبدًا ♥️🔥💣 #ثقة_في_الله_نجاح

A post shared by Mohamed Ramadan ⚡️ (@mohamedramadanws) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة مجدي تكتب:الدراما كوين فينا وربنا هادينا 2

كفاية منظرة وراجع نفسك مش دايمة لحد.. علياء عساف تهاجم محمد رمضان

بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات .. فنانون يهاجمون هاني شاكر

حرب ممنهجة.. محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي للهجوم عليه

ترشيحاتنا

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

الصحة العالمية: اكتشاف لقاح لفيروس كورونا الجديد قد يستغرق 18 شهرًا

نجم ليفربول يسخر من احتفالات أتليتكو مدريد

هونج كونج تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثوم والرمان.. 5 أطعمة رخيصة الثمن تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية

ضربة قوية لـ الزمالك قبل مباراة السوبر أمام الأهلي.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

بعد توقف نصف قرن.. السعودية تحيي جدة دوم أول صالة عرض فني

شاب عشريني يعلن عن مكافأة مالية للقضاء على صرصور في مطبخ منزله