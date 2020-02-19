خالد الجندي: لا يجوز عمل عمرة للنبي.. لهذا السبب





وأجاب الجندي"، قائلًا: " إنه لا يجوز عمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة ، لأن النبي واخد أجر من يقوم بعمل عمرة إ لى يوم القيامة، فمن يقومون بعمل عمرة ومن يؤدون فريضة الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد ثواب هذه العمرة والحج بعدد من يعتمرون ويحجون، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ((الدال على الخير كفاعله)).





وتابع قائلًا: "كذلك واخد ثواب وأجر من يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لعمرة أخرى ، فضلًا عن أن الله عز وجل غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن نريد أن نقوم بعمل عمرة لأنفسنا حتى نكفر بها عن سيئاتنا.





هل يجوز الاعتمار عن رسول الله

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (هل يجوز أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟).



وأوضح وسام، قائلًا: إن العمرة إنما تكون عن من لم يؤدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى العمرة عن نفسه.





وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فى كل فعل يفعله المسلم ثواب لأنه هو الهادى لقوله تعالى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.



وتابع: أنه يجوز ويشرع أن يعتمر المسلم عن نفسه ثم يهب ثواب العمرة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن شاء من الوالدين والجدات ولغيرهم.





هل يجوز عمل عُمرة أو حجة لشخص حي