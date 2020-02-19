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فن

أيد عودتهما للغناء.. حمادة البيلى يطالب بمحاسبة حسن شاكوش و عمر كمال قانونيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:19 م
حمادة البيلى
حمادة البيلى
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شروق حمدى
قال الموزع الموسيقى حمادة البيلى في تصريح لـ "صدى البلد" إنه يجب محاسبة حسن شاكوش وعمر كمال قانونيا لغنائهما جملة " خمور وحشيش" فى استاد القاهرة وسط عدد كبير من الجماهير وبثها لملايين الجماهير عبر الفضائيات.

وأشار حمادة البيلي إلى ان "شاكوش" و"كمال" يتمتعان بصوت حلو ويمكن السماح بعودتهما للغناء ولكن بضوبط معينة.


كان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء،  محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

وأكد بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.
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