أيد عودتهما للغناء.. حمادة البيلى يطالب بمحاسبة حسن شاكوش و عمر كمال قانونيا

حسن شاكوش وعمر كمال

وأشار حمادة البيلي إلى ان "شاكوش" و"كمال" يتمتعان بصوت حلو ويمكن السماح بعودتهما للغناء ولكن بضوبط معينة.





كان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.



