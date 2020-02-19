اعترفت أمام النيابة العامة..حبس ربة منزل شنقت ابنتها بسوهاج

اعترفت ربة منزل بقتل ابنتها امام نيابة المنشاه جنوب سوهاج، بشنقها بحبل، وذلك لسوء سلوك ابنتها وخروجها المتكرر من المنزل، وادعت الأم ان ابنتها انتحرت بسبب مرورها بحالة نفسية.





وعقب اعتراف المتهمة قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وامرت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من "شادية. م. م" ٤٦ عاما ربة منزل وتقيم دائرة مركز المنشاة بقيام ابنتها "هدى. ع. ب" ١٧ عاما لا تعمل وتقيم دائرة المركز، بالانتحار.





أنتقل مأمور وضباط المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاه علي أريكة بإحدي غرف المنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات بالرقبة، بسؤال المبلغة قررت مرور ابنتها بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.





تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحرر المحضر اللازم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث الي ان وراء الواقعة شبهة جنائية، وان المبلغة هي من ارتكبت الواقعة لسوء سلوك ابنتها، وخروجها المتكرر من المنزل، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.