شاهد.. لطيفة في كواليس تسجيل أوبريت صناع الأمل

نشرت الفنانة لطيفة جزءًا من كواليس تسجيل الأوبريت العربي العالمي "صنّاع الأمل"، وعبَّرت عن سعادتها بالتواجد فى هذه الأغنية.





وعلّقت: "فخورة بمشاركتي في الأوبريت العربي العالمي صناع الأمل.. وشكرًا لدولتنا الحبيبة الإمارات السباقة دائمًا".. وكانت قد طرحت لطيفة، أغنيته جديدة تحمل اسم "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.





وتقول كلمات الأغنية: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".