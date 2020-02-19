محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات طرق ومحطة تحلية مياه البحر بـ نويبع..صور

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة بمدينة نويبع، المرحلة الثالثة من اعمال تطوير طريق "نويبع - دهب" بطول 27 كم. تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفذها شركة النيل العامة لانشاء الطرق بتكلفة 166 مليون جنيه.





كما تفقد المحافظ المرحلة الثانية من اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة لمسافة 25 كم والتي تبدأ من كمين دهب اتجاه نويبع وتنفذها شركة النيل العامة لانشاء الطرق بتكلفة 37 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه نهاية مارس 2020 وذلك لتقليل الحوادث ومخاطر الطريق ويساعد في سيولة ويسر الحركة علي هذا الطريق عبر مدينة دهب ونويبع.





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وتابع المحافظ اعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 15 الف م3/ يوم وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (ادارة المياه) حيث سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري لحل مشكلة مياه الشرب بنويبع نهائيا وتوفير مياه الشرب بصفة دائمة ودفع عجلة التنمية.





كما قام المحافظ خلال جولته بتفقد اعمال رفع كفاءة لاحد الفنادق السياحية بمدينة نويبع كمرحلة اولي بعدد 130 غرفة ومن المتوقع ان يصل عدد الغرف الي 550 غرفة والفندق يستعد لاستقبال الوفود السياحية كبداية في تدفق الحركة السياحية بنويبع .





كما تفقد المحافظ ملعبا خماسيا بالنجيل الصناعي والاضاءة الليلية، وفي نهاية جولته قام محافظ جنوب سيناء بتفقد مسجد السلام بمنطقة الشاليهات بنويبع والذي سيتم افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.