تصادم باخرة مع لنشات في أسوان .. تفاصيل بالصور

اصطدمت باخرة كانت متواجدة على أحد مراسى مدينة أسوان بمراكب نيلية خالية من الركاب كانت راسية، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.





تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان بلاغا من شرطة العائمات، بوقوع تصادم بين باخرة وعدد من المراكب واللنشات النهرية المرافقة لها، كما تصادمت بباخرة أخرى بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، لمروره بنوبة مرضية مفاجئة.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة ، وتبين أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر بشرية فى الأرواح، وكشفت التحريات الأولية أن قائد الباخرة فقد السيطرة على الباخرة أثناء عملية الرسو على أحد المراسي السياحية المخصصة له، لأسباب تتعلق بنواحى مرضية مفاجئة، وهو ما أسفر عن وقوع تلفيات بعدد من اللنشات النهرية والمراكب الشراعية وإحدى البواخر المرافقة لها، فيما نجح طاقم الباخرة فى السيطرة وإيقاف الباخرة التى تعرضت للواقعة.





وتوجه أصحاب المراكب الشراعية واللنشات النهرية التى تعرضت للتلف إلى قسم شرطة أسوان لتحرير محاضر بالواقعة.











وقال اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهرى إن حادث تصادم باخرتين، محدود جدا لا يمكن أن نطلق عليه تصادما لأنه أسفر عن خدوش فقط فى جسم الباخرة، لافتا إلى أن حركة الملاحة فى أسوان طبيعية ولم تتأثر.