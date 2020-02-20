أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

ووصل إجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي 2020 نحو 42 قرشا ، ويعد المستوى الذي وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو اقل مستوى منذ نوفمبر 2016 40 شهرًا.





وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.