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اقتصاد

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:01 ص
أسعار الدولار في
أسعار الدولار في مصر اليوم
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مايكل عياد
استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس الموافق 20 - 2- 2020، على تراجعات أمس التي بلغت نحو قرشين، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع.


وقدم بنك البركة اليوم الخميس 20 فبراير 2020، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٠٦ جنيه، وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار ١٥٫٦٥ جنيه.

ووصل إجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي 2020 نحو 42 قرشا ، ويعد المستوى الذي وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو اقل مستوى منذ نوفمبر 2016 40 شهرًا.

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.


وفيما يلي البنوك العاملة بمصر التي  تراجع الدولار فيها أمس الأربعاء وهي:

مصرف أبو ظبي الاسلامي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، بنك عودة، البنك المصري الخليجي، البنك الأهلى اليونانى بمصر، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك مصر إيران للتنمية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، البنك التجارى الدولي CIB، البنك العربي الافريقي الدولي.
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