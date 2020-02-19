دراسة: الإصابة بـ فيروس كورونا ليست خطيرة

تسبب في وفاة ما يقرب من 1900 شخص وإصابة أكثر من 72000 شخص في الصين منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.









و نشرت المجلة الصينية لعلم الأوبئة أنه أصيب 72،314 حالة بشكل مؤكد بفيروس كورونا ولكنهم لا يحملون أعراضا لمرض COVID-19 ، وهذا ضمن أكبر دراسة على مرضى فيروس كورونا الجديد.









نشرت نتائج الدراسة وهذه أبرز المعلومات عنها، حيث يصنف حوالي 80.9% من الإصابات على أنها خفيفة، و 13.8% حادة، و4.7% فقط حرجة، وأن أعلى معدل للوفيات هو للأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا فما فوق، بمعدل 14.8%.

















وجدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم الأكثر عرضة للموت بسبب مضاعفات من فيروس كورونا الجديد ، يليها مرضى السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم.









ولم يتم تسجيل وفيات بين الأطفال الذين يصل عمرهم إلى 9 سنوات، على الرغم من وجود حالتين على الأقل من الأطفال حديثي الولادة المصابين، أما معدل الوفيات للشباب حتى سن 39 فلا يزال منخفضا فهو يمثل نسبة 0.2%.









ويزداد معدل الوفيات تدريجيا مع تقدم العمر، وبالنسبة للأشخاص في الأربعينيات من العمر فتبلغ النسبة 0.4%، وفي الخمسينات من العمر تبلغ 1.3%، وفي الستينيات من العمر تبلغ 3.6%، بينما تبلغ أعمارهم في السبعينيات 8.0%.







