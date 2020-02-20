ما هي أفضل طريقة لوضع العدسات اللاصقة ؟

أصبحت العدسات اللاصقة على رأس قائمة الأولويات للعديد من الفتيات، هناك من تضع العدسات اللاصقة لغرض طبي كبديل للنظارات، وهناك بعض الفتيات اللائي يستخدمن العدسات اللاصقة للزينة وتغير لون العين .





وتم ملاحظة أنه مؤخرا كان هناك انتشار واضح للعدسات اللاصقة كبديل للنظارات، ويعد الإقبال كبير عليها نظرًا لسهولة أستخدامها وجودتها، لكن هذا لا يمنع أنه هناك بعض المخاطر التي قد تسببها العدسات اللاصقة اذا تم استخدامها بطريقة خاطئة، لذ اأشار موقع "web md" إلى عدة نصائع لضمان السلامة عند أستخدام العدسات اللاصقة





وينصح كثير من الأطباء بتغير العدسات بشكل دوري، حتى لو كانت عدساتك اللاصقة في حالة جيدة يجب إتباع تعليمات الطبيب وتغيريها لأنها لها مدة صلاحية للأستخدام .





كما يجب غسل اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة ولكن يفضل عدم استخدام اي صابون برائحة نفاذة لأنه يمكن أن يبقى في اليد وينتقل للعدسات و يتسبب في الاصابة بحساسية في العين .





ومن الضروري جدا عدم تبديل اماكن العدسات، حيث يجب تخصيص عدسة للعين اليمين و الأخرى للعين الشمال، كما يجب وضعها في محلول للعدسات اللاصقة.



