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أخبار العالم

النظام الإيراني يخفي الحقيقة.. مصادر تكشف الأرقام الحقيقية لـ مصابي فيروس كورونا في قم

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت قناة "بي بي سي" بنسختها بالفارسية عن إخفاء النظام الإيراني لعدد الحالات الحقيقي لمصابي فيروس كورونا الجديد - بحسب مصادر وصفتها بالمطلعة.

وقال كيانوش جهان بور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة لوكالة "إرنا" في وقت سابق، قبل الإعلان عن أول حالتين، إنه تم رصد حالات مشتبه بها خلال اليومين الماضيين.

وذكرت القناة أنه، "في غضون ذلك ، أُبلغت بي بي سي أن 25 شخصا في المستشفى يشتبه في إصابتهم بالفيروس التاجي كانوا تحت رعاية خاصة".

وقال محمد رضا قدير، رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، "لقد شهدنا انتشارا لأمراض الجهاز التنفسي في مدينة قم خلال الأيام الأربعة الماضية".

إلى ذلك، كشف عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، مسعود مرداني، عن فضيحة كبرى بشأن وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب قناة "إيران إنترناشونال"، فإن المريضين خضعا للفحوصات الطبية قبل وفاتهما، لكن تم التأكد من النتيجة وإصابتهما بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بعد وفاتهما.

وكان إيران أعلنت وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد 4 ساعات تقريبا من إعلان إصابتهما.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تقرر إغلاق الجامعات والمدارس في محافظة قم، ليوم غد، الخميس.

وقالت الوكالة إن هذا الإجراء جاء من اجل الوقاية وإجراء تحقيقات في تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت إيران ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 6 أشخاص، بعد ساعات من وفاة أول حالتين في مدينة قم.

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