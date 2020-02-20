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أخبار العالم

3 أشخاص يتسببون في معاقبة الصين لأمريكا.. وجريمتهم: الحديث عن كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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محمد علي
قررت الصين معاقبة أمريكا بصورة غير مباشرة من خلال قيامها بإلغاء اعتماد تصاريح عمل ثلاثة من محرري صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية العاملة لديها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبعد تقرير تحت عنوان "الصين مريض آسيوي حقيقي"، غطت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال"، مكافحة الصين لفيروس كورونا، أوقفت السلطات المحررين، وذلك لأن تغطية الصحيفة التي كان بها جوانب سلبية، أزعجت السلطات. 

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج، أن بلاده طالبت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، بالاعتذار العلني ومعاقبة المذنبين لكن لم تتم تلبية هذا المطلب.

وأضاف: "قررت الصين  إلغاء اعتماد محرري "وول ستريت جورنال" الثلاثة في بكين".

وتابع: "نشرت الصحيفة المذكورة في الـ3 من فبراير، تقريرا شوه جهود الحكومة الصينية والشعب الصيني في مكافحة الوباء، كما تجرأ المحررون على إعطاء المقال عنوانا عنصريا مذهلا وهو: "الصين مريض آسيوي حقيقي"، مما تسبب بسخط شديد من جانب الشعب الصيني وإدانة دولية واسعة النطاق".
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