سعر غير متوقع لفستان رانيا يوسف خلال رقصها على أغنية بنت الجيران.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمقطع فيديو لها خلال رقصها على أغنية بنت الجيران.
تألقت رانيا يوسف فى الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل اعلى الركبة وذا اكمام مكشوفة، مما منحها إطلالة ملفتة.
وقد حمل فستان رانيا يوسف فى الفيديو توقعي دار الأزياء العالمية بالمان فيما بلغ سعره 1,192.86 دولار أمريكى، اى ما يقرب من 19 ألف جنيه مصرى.
أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الجذابة و التى ارتكزت على طلاء شفاه باللون النبيتى.