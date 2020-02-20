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محافظات

السيطرة على حريق بمصنع إنتاج الفوم جنوب بورسعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:27 ص
حريق بمصنع انتاج
حريق بمصنع انتاج الفوم جنوب بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق بمصنع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

كان بلاغ ورد إلى الحماية المدنية بنشوب حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد يعمل في إنتاج الفوم.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية بالمنطقة الصناعية وامتدادها بسيارات تعزيز من بورسعيد بلغت 6 سيارات للسيطرة عليه قبل انتقاله للمناطق المجاورة.

وكلف اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، فريق البحث، للوقوف على أسباب الحادث وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الواقعة.

بالفحص المبدئي تبين أن الحريق سببه ماس كهربائي، امتد من المخازن التي احترقت بالكامل بكل ما فيها من منتجات إلى جزء من المصنع مما نتج عنه احتراق ماكيناتين من أصل أربع ماكينات داخل المصنع.

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