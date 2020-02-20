حب وتقدير.. شوبير يقبل رأس إكرامي على الهواء ..فيديو





وفي بداية المقابلة، قام شوبير، بتقبيل رأس إكرامي؛ تعبيرًا عن تقديره وحبه الشديد لأسطورة الأهلى فى حراسة المرمى.





وأكد "شوبير"، أنه يعشق إكرامي منذ صغره، حيث كان يحرص باستمرار على شراء البوسترات الخاصة به، والاحتفاظ بها داخل كتبه المدرسية.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".



وأتاحت قناة أبو ظبي للمشاهد اختيار المعلق المفضل له، حيث اختارت ثلاثة معلقين عرب وهم على سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق العربي وخصصت القناة الصوتية الرابعة لمعلق إنجليزي في خدمة مميزة للجاليات الأجنبية التي تهتم بفريقي الأهلي والزمالك، وهي أول مرة يتم التعليق على السوبر المصري بلغة انجليزية وهي إحدى المفاجآت التي اشار إليها يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية.





استضاف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، إكرامي حارس الأهلي والمنتخب السابق؛ للحديث عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي ستقام مساء اليوم، الخميس.