AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صحي بامتياز.. ما الذي يحدث للجسم عند تناول النعناع؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:23 ص
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول النعناع ؟
Advertisements
رضوى حسام
يعرف النعناع بأنه نبات ذات رائحة جميلة ونفاذة، كما يمكن استخدامه كمشروب دافئ أو إضافته إلى مشروبات أخرى أو أطعمة، لكن على غير المتوقع كشف موقع "health line" فوائد صحية رائعة عند تناول النعناع ، ومنها: 

- أوراق النعناع الأخضر تساعد على تنقية الدم من التلوث وتنقيه من الرواسب التي تخترقه من العوامل المحيطة، كما أنك كلما ساعدت دمك على التخلص من السموم فإنك تصلح من جلدك الخارجي.

- تحسين وظائف الكبد واحدة من فوائد أوراق النعناع الموجودة بداخله، فإنه يساعد على تنقية الكبد من السموم أفضل من الأدوية الطبية وإعادة نشاطها الطبيعي وتحسين عملية الهضم.

- النعناع واحد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في مكافحة السرطان فالمواد التي يحتويها النعناع تحد من نمو أوراق السرطان عن طريق خفض الدم في الخلايا.

- التوتر والقلق اليومي يؤدي في النهاية لاكتئاب حد، فالنعناع يساعد في التغلب على هذه الأعراض عن طريق تنشيط الحواس، كما أنه يساعد على خفض التوتر اليومي بشرب كوب يوميا، كما يمكنك استخدام زيت النعناع عند النوم للتخلص من الإجهاد اليومي الذي يصيبك أثناء النوم.

- يعاني الكثير من الأشخاص من الألم والصداع الذي يكون نتيجة ضوضاء أو ركوب طائرات، فمن خلال شم أوراق النعناع تساعد الخلايا العصبية على التحسن، عن طريق الشم أو المضغ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشبة عجيبة تحارب الكوليسترول وتليف الكبد.. تعرفي عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام في الشتاء

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2020

إكرامي: علمت بقرار شريف بالرحيل عن الأهلي عبر تويتر ..فيديو

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

اشتر iphone x بـ 6300 جنيه فقط

دعاء السفر بالطائرة.. يحفظ المسافر ويوسع الرزق

كهربا وثأر الفريق الأبيض.. 5 أسباب تشعل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان

سعر غير متوقع لفستان رانيا يوسف خلال رقصها على أغنية بنت الجيران.. شاهد