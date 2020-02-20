إجراءات رادعة لواقعة الشيشة بمدرسة في الجيزة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس:





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





صدى البلد





السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البيلاروسي: الموقع المتميز والفريد لمصر وبيلاروسيا من شانه فتح أسواق جديدة أمام منتجات البلدين وأول اجتماعات مجلس الأعمال غدًا بالعاصمة الإدارية.





"المصرى اليوم"





الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية.





"اليوم السابع"





السبت.. انطلاق مبادرة أسبوع صديق المستهلك لحل مشاكل المواطنين.





"الأهرام"





وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدى التعاون فى مجالات النقل والطرق ومشروع الحافلات السريعة





"أخبار اليوم"





التعليم: إجراءات رادعة لواقعة "الشيشة" بمدرسة فى الجيزة





"الشروق"





التضامن تطلق الموجة السادسة من حملة انت أقوى من المخدرات فى رمضان



