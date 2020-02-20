أسراب الجراد المهلك.. سوريا تستعد لحرب من نوع جديد

أعلنت السلطات السورية استعدادها على مواجهة أسراب الجراد المهلك، حيث خصصت وزارة الزراعة غرفة عمليات خاصة بمكافحة الجراد الصحراوي الذي يهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام، وتزويد المحافظات السورية بأدوات مكافحة ومبيدات، وفق ما ذكرت وكالة سانا.





وبين مدير الوقاية في وزارة الزراعة السورية، فهر المشرف، أن مناطق تكاثر الجراد تتركز في ساحل القرن الإفريقي.





وأضاف المشرف، ينتشر الآن أسرابا كبيرة في إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، وتصل أعداد بعض الأسراب إلى 150 مليون جرادة، وهناك أسراب هاجرت إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران وتتم مكافحتها في الهند وباكستان.





وأوضح المشرف أنه منذ نحو 25 عاما لم تشهد هذه المناطق مثل هذه الأسراب، التي بات وضعها محرجا ويقتضي التأهب نتيجة خطورة هذا النوع من الجراد.





يذكر أن سوريا لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964.



