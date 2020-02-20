الشباب يسعى لمصالحة جماهيره على حساب ضمك بـ الدوري السعودي

يستضيف فريق الشباب نظيره ضمك، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فرييق الشباب لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكبيرة أمام النصر بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.





على الجانب الNخر يطمح فريق ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الوحدة مع الفيحاء في تمام السابعة والنصف مساء.







