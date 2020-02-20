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حوادث

وزير الداخلية لـ «بن كومان»: التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:18 ص
وزير الداخلية يلتقى
وزير الداخلية يلتقى امين مجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حاليًا للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل. 

وبحسب بيان، الخميس، جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، والتي أدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة. 

من جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني. 

وأكد الوزير أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة ، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية - من إهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.
وزير الداخلية لـ «بن كومان»: التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة
وزير الداخلية لـ «بن كومان»: التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة
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