للكشف على 84 ألفا و450 سيدة.. تفعيل مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في الوادي الجديد

انطلقت بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " لدعم صحة المرأة " التي تنفذ على مستوى 32 مركزا ً طبيا ًعلى مستوى المراكز الإدارية الخمس بالمحافظة ، بهدف الكشف على 84 ألفا و450 سيدة بالمحافظة خلال ثلاثة أشهر .





وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، إن المبادرة تستهدف الاهتمام بصحة المرأة من خلال تقسيم السيدات إلى 3 شرائح عمرية ، تشمل الشريحة الأولى من سن 18 إلى 25 عاما التثقيف الصحي نحو الكشف الذاتي للثدي، والشريحة الثانية من سن 25 حتى 35عاما وتتضمن تثقيف وفحص، والشريحة الثالثة ما فوق 35 عاما تشمل فحص وعلاج .





وأوضح أن وزارة الصحة تتولى توفير العلاج لجميع السيدات بجميع المراحل العمرية في حالة اكتشاف إصابة بسرطان الثدي ، بجانب الكشف والعلاج المبكر لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وقياس الطول والوزن، والتوجيه لتلقي العلاج في حالة اكتشاف الإصابة.





وأضاف أن المراكز الطبية المخصصة للكشف بالمبادرة تضم 32 فريقا طبيا متدربا على مستوى عال للكشف السليم، بجانب توفير فريق طبي بوحدة قرية بغداد بمركز باريس، وفريقين بوحدتي بولاق وفلسطين بمركز الخارجة، وفريق طبي إضافي بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وإضافة فريقين في مركز الفرافرة بوحدات قريتي أبو منقار واللواء صبيح، وفريقين بالداخلة بعزب القصروالقلمون وفريق بمركز بلاط في الشيخ مرزوق

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